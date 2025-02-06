Пришедшего на собрание в кителе российского школьника обвинили в нацизме

В Кабардино-Балкарии пришедшего на собрание в кителе юношу обвинили в нацизме

В городе Тырныауз Кабардино-Балкарии 15-летнего школьника, который пришел на собрание КПРФ в армейском кителе, обвинили в нацизме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, юноша проводит молодежные собрания компартии. Участники с элементами костюмированного представления говорят там об исторических событиях. Когда темой встречи стала ГДР, парень купил на маркетплейсе китель и отправился в нем на обсуждение.

Школьников сфотографировали на мероприятии, снимки опубликовали на сайте партии. Тогда же одному из комментаторов не понравился внешний вид подростка. По его мнению, образ молодого человека «смахивал» на фашистский. Позже с ресурсов КПРФ удалили фото, однако решили заняться поиском пользователя, высказавшегося негативно в адрес юноши.

Коммунисты решили привлечь к процессу следователей и представителей прокуратуры. В следственном управлении уже объявили, что не намерены возбуждать уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в отношении подростка возбудили уголовное дело за непристойное фото у Вечного огня.