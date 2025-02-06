Производство одного вида машин в России резко выросло

«Автостат»: Производство легковых автомобилей в РФ выросло на 39,2 % в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы производства легковых автомобилей в России выросли на 39,2 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки 756 тысяч единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Только за последний месяц прошлого года с российских конвейеров сошли в общей сложности 79,6 тысячи новых легковушек. Год к году показатель увеличился на 43,6 процента, уточнили аналитики.

Что касается других видов автомобильной техники, то выпуск грузовиков за 12 месяцев вырос на 8,2 процента и составил 194 тысячи единиц. При этом по итогам декабря производство крупнотоннажных транспортных средств в стране продемонстрировало противоположную динамику и сократилось на 2,7 процента, до 17,1 тысячи штук.

В 2025 году в России должно запуститься производство еще двух новых моделей автоконцерна «АвтоВАЗ». Речь идет о флагманском седане Lada Iskra и еще одной версии культового внедорожника Lada Niva — Sport. В ходе визита президента РФ Владимира Путина на завод в Тольятти президент концерна Максим Соколов отметил, что Iskra в скором времени должна «встать на конвейер».