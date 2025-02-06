Путин раскрыл результаты одного из опросов ФСО

Президент Путин: Результаты опроса ФСО говорят, что в России не хватает учителей

Результаты опроса Федеральной службы охраны президента (ФСО) говорят, что в России не хватает учителей. Данные одного исследования раскрыл президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, сотрудники ФСО опросили российских родителей и выяснили, что в первую очередь они жалуются на нехватку преподавателей математики. Путин отметил, что приведенные им данные были получены в 2024 году.

«Если в 2018 году число респондентов, которые ответили таким образом, было 14,9 процента, то в 2024 году это было уже 33,2 процента», — заявил Путин. Также, отметил российский лидер, родители сообщали о нехватке учителей физики.

Ранее Путин заявил о необходимости изменить программу вузов.

