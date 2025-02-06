ПВО сработала в российском регионе

Бондаренко: Система ПВО работает в Приморско-Ахтарске

Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципального округа Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.

«Просим соблюдать меры безопасности. Работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Просьба не производить видео- и фотосъемку», — сказал Бондаренко.

Другие подробности произошедшего глава муниципального округа не сообщил.

Ранее сообщалось, что 5 февраля в период с 19:00 до 20:00 средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Азовского моря.