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20:25, 5 февраля 2025Россия

Пять украинских беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря

Минобороны отчиталось об уничтожении пяти украинских БПЛА над Азовским морем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось уничтожить за час над акваторией Азовского моря. Об этом отчитались в Минобороны России, подробный комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Дроны были сбиты в период с 19:00 до 20:00 средствами противовоздушной обороны (ПВО). Других деталей об операции в Минобороны не раскрыли.

Ранее в оборонном ведомстве доложили, что в ночь на 5 февраля силы ПВО сбили по два БПЛА над Белгородской и Курской областями.

Помимо Курской и Белгородской областей, ночью под удар попал и Краснодарский край. Там, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, после атаки загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов, на который упали обломки украинского дрона.

Еще раньше средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем.

ЖЗЛ
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