Пять украинских беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря

Минобороны отчиталось об уничтожении пяти украинских БПЛА над Азовским морем

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось уничтожить за час над акваторией Азовского моря. Об этом отчитались в Минобороны России, подробный комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Дроны были сбиты в период с 19:00 до 20:00 средствами противовоздушной обороны (ПВО). Других деталей об операции в Минобороны не раскрыли.

Ранее в оборонном ведомстве доложили, что в ночь на 5 февраля силы ПВО сбили по два БПЛА над Белгородской и Курской областями.

Помимо Курской и Белгородской областей, ночью под удар попал и Краснодарский край. Там, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, после атаки загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов, на который упали обломки украинского дрона.

Еще раньше средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем.