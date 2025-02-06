Пятеро россиян создали нарколабораторию под видом животноводческой фермы и попались

Под Псковом задержали изготовивших более 400 кг наркотиков пятерых жителей

Под Псковом задержали пятерых местных жителей, которые создали нарколабораторию под видом животноводческой фермы и изготовили более 400 килограммов наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным агентства, по заданию куратора один из фигурантов приобрел домовладение в Великолукском районе и на его территории установил специальное оборудование, предназначенное для производства запрещенных веществ. Он привлек четверых знакомых, и они занялись совместным производством наркотического средства, маскируя свою работу под деятельность животноводческой фермы. При задержании правоохранители провели обыск помещений, где обнаружили и изъяли около 437 килограммов запрещенных веществ. Позже выяснилось, что один из фигурантов без соответствующих разрешений на территории дома незаконно хранил более 1,5 килограмма взрывчатого вещества, пистолет и пригодные для стрельбы патроны к нему.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские обнаружили нарколабораторию благодаря помощи курьера.