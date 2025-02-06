Работавшая на российского предпринимателя бухгалтер похитила у него 26 миллионов рублей

В Москве полиция задержала бухгалтера за хищение 26 млн рублей у предпринимателя

Московская полиция задержала 52-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже 26 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ведомства Владимир Васенин.

Женщина работала бухгалтером у предпринимателя и, пользуясь своим положением, с августа 2022-го по май 2024 года, предоставляла ему ложные финансовые отчеты, под прикрытием которых похищала денежные средства с расчетных счетов в нескольких банках. Кража вскрылась при проверке отчетов.

Ущерб превысил 26 миллионов рублей. Женщину задержали в Ордынском тупике. Похищенные деньги она потратила. Возбуждено уголовное дело, фигурантку отправили под стражу.

5 февраля сообщалось, что в городе Березовский Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении из кассы кондитерской фабрики 36 миллионов рублей.