Врач предупредил пять групп россиян о риске инфарктов

Врач Агапкин предупредил сладкоежек и любителей соленого о риске инфарктов

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил пять групп россиян о риске возникновения инфарктов и инсультов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист призвал их тщательно следить за здоровьем сердца. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что риск сердечно-сосудистых заболеваний высок у людей, чьи родители столкнулись с инфарктом или инсультом. Мужчинам, у которых близкие имели проблемы с сердцем, желательно начинать обследоваться после 35 лет, а женщинам — с начала менопаузы, так как в этот период происходит снижение уровня эстрогена, являющегося защитником сердца, уточнил специалист.

Также к кардиологу следует сходить любителям соленого и сладкоежкам, отметил Агапкин. Врач объяснил, что соленые продукты приводят к повышению давления. Сладкое же повышает уровень глюкозы в крови, что также может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы.

В группу риска входят и те, кто ведет малоподвижный образ жизни. «Злейший враг сосудов — это отсутствие физической активности», — подчеркнул специалист. Он посоветовал тем, кто большую часть дня проводит в одном и том же положении, заниматься ходьбой, плаванием, йогой и другими активностями.

Помимо этого, проблемы с сердцем, скорее всего, возникнут у тех, кто постоянно испытывает усталость. «Причем не такая усталость, когда человек долго и тяжело работал и в конце дня немножко устал. Это такое ощущение, что ты встал с утра и уже уставший», — рассказал специалист.

Ранее Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в программе «О самом главном» назвали продукты, которые снижают уровень стресса и продлевают жизнь. В список таких продуктов они включили горький шоколад.