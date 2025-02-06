Риск скачка ключевой ставки до 25 процентов оценили

Экономист Гришунин: Из-за инфляции ключевая ставка может вырасти до 25 процентов

Решая дальнейшую судьбу ключевой ставки, Банк России скорее всего возьмет паузу до 25 апреля. Об этом заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Его процитировали «Известия».

Самым вероятным сценарием он назвал сохранение ключевой ставки на уровне 21 процента. Это обусловлено сокращением потребительского и корпоративного кредитования, а также усиливающимся риском дефолтов.

В целом же жесткая денежно-кредитная политика сохранится — как минимум до конца лета.

«Ставка может даже вырасти вплоть до 25 процентов, если статистика по инфляции и кредитованию станет неблагоприятной», — уточнил Гришунин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в феврале ЦБ не станет повышать ключевую ставку. В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что регулятор в ближайшее время может повысить ключ на один-два процента.