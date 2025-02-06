Россиян обвинили в невывозе мусора

РЭО: Половину мусорных рейсов срывают неправильно припаркованные во дворах авто

До 50 процентов рейсов мусоровозов в сутки срываются в российских регионах из-за перекрытых автомобилями подъездов к контейнерным площадкам. Об этом заявили сотрудники Российского экологического оператора (РЭО), передают «Известия».

В организации отметили, что из-за недоступности подъезда мусор копится во дворах, а перевозчики вынуждены нести дополнительные расходы из-за повторных рейсов. Кроме того, на фоне этого операторы получают жалобы из-за невывоза отходов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что на оперативном штабе по ТКО обсуждался вопрос о введении штрафов за создание препятствий вывозу мусора. Сейчас региональные власти имеют право ввести такой штраф, однако не все им пользуются. Буцаев также напомнил, что на припаркованную у контейнерной площадки машину можно пожаловаться в «РЭО Радар», откуда информация будет передана оператору или администрации.