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18:09, 6 февраля 2025Экономика

Россиян обвинили в невывозе мусора

РЭО: Половину мусорных рейсов срывают неправильно припаркованные во дворах авто
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

До 50 процентов рейсов мусоровозов в сутки срываются в российских регионах из-за перекрытых автомобилями подъездов к контейнерным площадкам. Об этом заявили сотрудники Российского экологического оператора (РЭО), передают «Известия».

В организации отметили, что из-за недоступности подъезда мусор копится во дворах, а перевозчики вынуждены нести дополнительные расходы из-за повторных рейсов. Кроме того, на фоне этого операторы получают жалобы из-за невывоза отходов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что на оперативном штабе по ТКО обсуждался вопрос о введении штрафов за создание препятствий вывозу мусора. Сейчас региональные власти имеют право ввести такой штраф, однако не все им пользуются. Буцаев также напомнил, что на припаркованную у контейнерной площадки машину можно пожаловаться в «РЭО Радар», откуда информация будет передана оператору или администрации.

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