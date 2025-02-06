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11:20, 6 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о раннем пробуждении медведей из-за теплой зимы

Биолог Мануков: Из-за теплой зимы из спячки могут выйти медведи и барсуки
Мария Черкасова

Фото: Becca / Unsplash

Из-за теплой зимы некоторые животные могут выйти из спячки раньше срока. Об этом россиян в разговоре с NEWS.ru предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

Животные выходят из спячки из-за недостаточного количества или отсутствия снега, служащего теплоизолятором. В такой ситуации земля прогревается быстрее, и животные пробуждаются. Чаще всего речь идет о бурых медведях, барсуках, ежах, гадюках и ужах, летучих мышах, лягушках, жабах и тритонах.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что волны тепла зимой негативно влияют на здоровье людей и заставляют их чаще болеть. Особенно подвержены этому метеозависимые. Однако ученых больше беспокоят летние волны жары, уточнил специалист.

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