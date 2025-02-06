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19:53, 6 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали запрещенный для выбрасывания в контейнеры мусор

Эколог Фролов: Батарейки нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для мусора
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Батарейки нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для мусора, так как они токсичны и могут отравить окружающую среду. Запрещенный для отправления на свалку тип отходов назвал россиянам эколог, сопредседатель «Союза экологических общественных организаций» Андрей Фролов, его слова передает «Пятый канал».

«Это тяжелые металлы. И особенность этих тяжелых металлов в том, что, попадая опять-таки в окружающую среду, они не разлагаются. Они действуют на людей как отравляющее вещество», — пояснил специалист. Поэтому сдавать батарейки нужно в специальные пункты приема, они есть в некоторых сетевых магазинах и на заводах переработки отходов.

Почти весь другой мусор может получить вторую жизнь — для этого нужно сдавать его в специальные контейнеры для раздельного сбора. Переработать во вторсырье можно пластик разных видов, бумагу и картон, стекло, жесть и алюминий.

Ранее россиян обвинили в невывозе мусора с придомовых территорий. По данным Российского экологического оператора, около 50 процентов рейсов мусоровозов в сутки срываются в российских регионах из-за перекрытых автомобилями подъездов к контейнерным площадкам.

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