Россияне высказались об отношении к СВО

Почти 70 процентов участников опроса ВЦИОМ заявили о поддержке начала СВО

Почти 70 процентов участников опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) заявили о поддержке начала специальной военной операции (СВО). Это следует из данных, опубликованных на сайте организации.

Положительно об отношении к СВО высказались 67 процентов опрошенных россиян, скорее отрицательно — 19 процентов.

Из данных исследований ВЦИОМ следует, что показатель общественной поддержки решения о начале СВО остается почти неизменным на протяжении трех лет и колеблется в пределах нескольких процентных пунктов. В то же время число респондентов, заявлявших об отсутствии поддержки спецоперации, снизилось с 25 процентов до 19.

Ранее более 78 процентов опрошенных россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину.