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09:04, 6 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин выстрелил в экс-полицейского, сжег его и получил срок спустя 15 лет

Под Иркутском мужчина получил срок за убийство экс-полицейского 15 лет назад
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Иркутский областной суд приговорил 56-летнего мужчину к 18 годам колонии строгого режима за расправу над бывшим сотрудником патрульно-постовой службы в Братске. Об этом «Ленте.ре» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

Расправа была совершена летом 2010 года. Потерпевшего нашли сожженным в лесу, однако установить причастного к преступлению тогда не удалось. Подозреваемых задержали только в 2023 году, двое из них заключили досудебное сотрудничество.

В результате было установлено, что у экс-полицейского произошел конфликт с местным криминальным авторитетом. Последний решил избавиться от оппонента и заказал его осужденному и двум его знакомым. Трое мужчин выследили жертву, после чего осужденный подошел к его машине и выстрелил в него из пистолета с глушителем. После этого мужчину переложили на заднее сиденье автомобиля и поехали в лес, где подожгли машину. За исполнение заказа преступники получили полтора миллиона рублей.

Двое соучастников получили восемь и девять лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве исполнители заказной расправы над бизнесменом получили по 25 лет колонии.

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