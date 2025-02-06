Россиянин пригрозил пистолетом и запер на кухне отключивших ему плиту газовщиков

В Красноуфимске мужчина угрожал пистолетом газовщикам из-за отключения плиты

В Свердловской области предстанет перед судом ранее судимый россиянин, обвиняемый в незаконном лишении свободы сотрудников газовой службы. Об этом в четверг, 6 февраля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управление следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным следствия, 19 ноября 2024 года в рамках плановых мероприятий сотрудники газовой службы пришли к жителю Красноуфимска и решили отключить от системы газоснабжения плиту хозяина жилища. Для этого имелись законные основания — плита была непригодна для использования. Однако хозяина, который был в состоянии алкогольного опьянения, такой поворот событий не устроил, он выхватил травматический пистолет и запер сотрудников на кухне, угрожая расправой.

Под угрозой пистолета мужчина потребовал от коммунальщиков восстановить газоснабжение. Вырвавшись на свободу, мужчины обратились в правоохранительные органы. Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом: в 2016 году он был условно лишен свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ранее, 30 января, сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали приезжего за угрозы пистолетом людям в магазине.