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11:45, 6 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в обмане граждан с помощью специальных программ

В Свердловской области задержан подозреваемый в краже денег с помощью вирусов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области задержали подозреваемого в краже денег со счетов с помощью вирусов. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража»), 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

По данным ведомства, 20-летний молодой человек в мессенджерах распространял информацию о том, что может помочь людям, потерявшим свой телефон или в розыске без вести пропавших. Для этого он предлагал установить специальное приложение. Вскоре после скачивания граждане понимали, что были обмануты мошенником. Их телефон начинал работать со сбоями, а со счетов пропадали деньги.

Сотрудники полиции при осмотре места жительства задержанного изъяли ноутбук и другую технику. Всего установлено 12 пострадавших от его действий. Сумма ущерба устанавливается. Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина помог россиянину заменить колесо и украл у него сумку с деньгами.

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