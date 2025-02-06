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11:03, 6 февраля 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу со скидками до 30 процентов
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что акция проходит с 6 по 11 февраля 2025 года. Улететь по выбранным направлениям можно с 8 февраля по 22 мая 2025-го. Пассажирам доступны билеты со скидками более чем в 80 городов России.

Так, улететь в Казань из Барнаула и Иркутска получится со скидкой 10 процентов, из Иваново в Санкт-Петербург, из Казани в Омск и из Махачкалы в Пермь — со скидкой 20 процентов, а из Нижнего Новгорода в Махачкалу и из Казани в Горно-Алтайск — со скидкой 30 процентов.

В конце января другая российская авиакомпания, «Победа», запустила масштабную распродажу авиабилетов со скидкой 15 процентов. Улететь по выбранным направлениям можно до 25 октября 2025 года.

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