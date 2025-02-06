Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 6 февраля 2025Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело после обстрела ВСУ жилых домов в ДНР

Военное следствие зафиксировало атаки ВСУ на жилые дома в Горловке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские следователи зафиксировали новые обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг в Telegram-канале сообщает главное военное следственное управление следственного комитета России (ГВСУ СКР).

По данным следствия, возбуждено уголовное дело по факту обстрела населенного пункта Пантелеймоновка и обстрелу ряда районов Горловки. Также следователи зафиксировали атаку дрона-камикадзе в Калининском районе Горловки. Порядка 11 жилых домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате обстрелов ВСУ.

4 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области школьный автобус. Водитель находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в». Что об этом известно?

      В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

      В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

      Женщина очнулась матерью после 14-минутной «смерти»

      ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском

      Раскрыта дата поступления в суд дела обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше