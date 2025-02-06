Российские следователи возбудили дело после обстрела ВСУ жилых домов в ДНР

Военное следствие зафиксировало атаки ВСУ на жилые дома в Горловке

Российские следователи зафиксировали новые обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг в Telegram-канале сообщает главное военное следственное управление следственного комитета России (ГВСУ СКР).

По данным следствия, возбуждено уголовное дело по факту обстрела населенного пункта Пантелеймоновка и обстрелу ряда районов Горловки. Также следователи зафиксировали атаку дрона-камикадзе в Калининском районе Горловки. Порядка 11 жилых домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате обстрелов ВСУ.

4 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области школьный автобус. Водитель находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.