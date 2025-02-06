Российские войска поразили скопление техники и бойцов ВСУ в Херсоне

Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении соединения ВСУ в Херсоне

Российские войска артиллерийским ударом поразили скопление техники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятом украинскими войсками Херсоне. Об уничтожении соединения сообщает в Telegram координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ракетным ударом был ликвидирован военный объект, где велась подготовка сил для усиления ВСУ на передовой, возможно, для попытки прорыва», — сообщил подпольщик.

Он добавил, что после атаки на военный объект прибыло сразу несколько машин для вывоза раненых и погибших.

Ранее Лебедев рассказал об ударе российских войск по академии Нацгвардии Украины в Харькове. По его словам, среди попавших под удар были офицеры батальона «Лють» Национальной полиции Украины и представители стран НАТО.