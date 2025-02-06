Российский актер рассказал о жизни в деревне после борьбы с раком

Александр Ильин рассказал, что уехал в деревню после борьбы с раком пищевода

Известный российский актер Александр Ильин-старший после борьбы с раком уже 15 лет живет в деревне. Об этом он рассказал в интервью изданию KP.RU.

Артист пришел поддержать своего сына Александра Ильина-младшего на премьере нового проекта. Он сообщил журналистам, что после победы над болезнью и операции на пищеводе переехал в деревню по совету врача.

«Уволился из театра и переехал. Мне постоянно нужно движение, поэтому уже 15 лет живу в деревне и занимаюсь деревенскими делами. Огородом жена занимается, а я сажаю деревья вокруг: у меня целый гектар свободного пространства до речки», — заявил Ильин.

В 2022 году Александру Ильину-старшему удалили пищевод и часть легких из-за злокачественной опухоли. Он также уточнил, что продолжает сниматься в кино и сериалах, если ему предлагают стоящие и интересные роли.

Ранее стало известно, что актер Александр Ильин, известный по сериалам «Интерны» и «Трасса», сын Александра Ильина-старшего, восстанавливается после экстренной операции.