Стало известно о состоянии звезды «Интернов» после экстренной операции

Состояние актера Александра Ильина после операции оценили как удовлетворительное

Актер Александр Ильин, известный по сериалам «Интерны» и «Трасса», восстанавливается после экстренной операции. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Сейчас артист, которому удалили аппендицит, находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского. По словам медиков, за его состояние можно уже не беспокоиться

«Ильин лежит в диагностике. Его состояние удовлетворительное», — сообщили журналистам врачи.

Ранее стало известно, что Ильина положили в больницу с жалобами на резкие боли в животе.