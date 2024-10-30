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18:03, 30 октября 2024Культура

Стало известно о состоянии звезды «Интернов» после экстренной операции

Состояние актера Александра Ильина после операции оценили как удовлетворительное

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актер Александр Ильин, известный по сериалам «Интерны» и «Трасса», восстанавливается после экстренной операции. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Сейчас артист, которому удалили аппендицит, находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского. По словам медиков, за его состояние можно уже не беспокоиться

«Ильин лежит в диагностике. Его состояние удовлетворительное», — сообщили журналистам врачи.

Ранее стало известно, что Ильина положили в больницу с жалобами на резкие боли в животе.

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      Андрей Шеньшаков
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