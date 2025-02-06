Российский генерал объяснил появление на поле боя в зоне СВО ослов

Депутат ГД Соболев: Ослы на передовой в зоне СВО — норма

Использование в зоне специальной военной операции (СВО) ослов для доставки грузов — нормальное явление. Об этом заявил «Газете.ру» депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее в сети распространилось аудиосообщение, записанное якобы участником боевых действий. «Нам выдали ослика, он во взводе обеспечения», — сказал солдат, указав, что осла предложили использовать для доставки грузов на передовую.

Соболев признал, что большинство подразделений в зоне СВО испытывает логистические трудности. В этой ситуации в использовании вьючных животные нет ничего необычного, сказал он.

«Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз», — заявил генерал. Он напомнил, что животных использовали в том числе и во время Великой Отечественной войны. «Собак использовали, (...) две мины загружали на них, и они бежали туда, где эти мины были необходимы», — пояснил депутат.

Ранее Соболев оценил возможность нанесения ядерного удара по Украине.