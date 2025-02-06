Российский военный четыре раза самовольно уходил со службы и получил срок

В Бурятии военный получил 7,5 года колонии за уклонение от службы

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного Вадима Собашникова к 7,5 года колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-ом Восточном окружном военном суде.

Установлено, что 7 августа 2023 года военный без уважительной причины не явился на службу, прибыв добровольно в воинскую часть только 22 августа. Однако уже спустя неделю он вновь не прибыл в часть. 7 сентября того же года его задержали сотрудники военной полиции, но уже спустя два дня он самовольно оставил службу. После этого Собашников был задержан, но и после этого оставлял часть без позволения и задерживался полицией.

Ранее сообщалось, в Бурятии военного осудили на 6,5 года за уклонение от службы.