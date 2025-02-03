Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 3 февраля 2025Силовые структуры

Российский военный трижды уходил из воинской части и получил 6,5 года колонии

В Бурятии военного осудили на 6,5 года за уклонение от службы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к 6,5 года лишения свободы Александа Мусиенко за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, 16 января 2024 года военный не явился на службу. Он уехал в Амурскую область и проводило время по своему усмотрению. 13 февраля Мусиненко все-таки вернулся в часть, но 20 февраля снова самовольно уехал до 10 апреля. Третий раз он не явился на службу 16 апреля, отдыхая до 30 мая.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области суд приговорил к семи годам лишения свободы военного за два побега из части.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна предварительная причина взрыва в элитном жилом комплексе Москвы

      Число пострадавших из-за взрыва в элитном жилом комплексе Москвы возросло

      Ряду российских регионов спрогнозировали 30-градусные морозы

      Российский военный трижды уходил из воинской части и получил 6,5 года колонии

      Раскрыта стоимость выступления Слепакова

      Китай нашел способ предотвратить торговую войну с США

      Стало известно о взрыве в элитном жилом комплексе Москвы

      В России оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней

      Пушилин рассказал об отсутствии у ВСУ возможностей закрепиться на всей линии фронта

      Пилоты самолета увидели шар в небе над российским городом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше