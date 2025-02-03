Российский военный трижды уходил из воинской части и получил 6,5 года колонии

В Бурятии военного осудили на 6,5 года за уклонение от службы

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к 6,5 года лишения свободы Александа Мусиенко за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, 16 января 2024 года военный не явился на службу. Он уехал в Амурскую область и проводило время по своему усмотрению. 13 февраля Мусиненко все-таки вернулся в часть, но 20 февраля снова самовольно уехал до 10 апреля. Третий раз он не явился на службу 16 апреля, отдыхая до 30 мая.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области суд приговорил к семи годам лишения свободы военного за два побега из части.