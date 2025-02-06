Будущее ключевой ставки описали тремя сценариями

Экономист Кузьмин: Ключевая ставка начнет снижаться со II квартала 2025 года

Дальнейшая судьба ключевой ставки Банка России может развиваться по одному трех сценариев. Об этом заявил главный экономист и руководитель аналитического управления «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Его процитировала «Российская газета».

Согласно базовому и наиболее вероятному сценарию, со II квартала «ключ» будет снижаться с 21 процента до 16 процентов в октябре, а потом до 12 процентов в марте-июле 2026 года. Жесткий сценарий предполагает, что ставка выйдет на пиковые 23 процента и останется на этом уровне до ноября. Затем ожидается ее неторопливое снижение до 14 процентов. Мягкий сценарий обещает быстрое снижение до 12 процентов уже к декабрю 2025 года.

Однако многое будет зависеть от того, какой диалог смогут наладить Россия и США.

Ранее появился прогноз, согласно которому Банк России не станет в ближайшее время менять ключевую ставку и возьмет паузу до 25 апреля. Таким образом, она останется на уровне 21 процента. Впрочем, неблагоприятная ситуация с ускорением инфляции может вынудить регулятор повысить ставку даже до 25 процентов.