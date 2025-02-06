SHAMAN удивился интересу к его кожаным штанам

Певец SHAMAN заявил, что все люди на планете носят кожаные штаны телесного цвета

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, удивился интересу общества к его образу. Слова артиста приводит KP.RU.

«Честно говоря, не понимаю, почему все прицепились к моим кожаным штанам?» — сказал артист. Он указал на то, что все люди на планете носят кожаные штаны. «Только они телесного цвета, в максимальную обтяжку, а у меня они черные», — добавил он.

Ранее SHAMAN, рассказал о своих отношениях с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Певец заявил, что их связывает любовь к России.