Система ПВО сбила беспилотники в двух российских городах

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в 2 городах Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух городах и трех районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 5 февраля в период с 19:00 до 20:00 средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Азовского моря.