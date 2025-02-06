Система ПВО сбила беспилотники в двух российских городах

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух городах и трех районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области.
Ранее сообщалось, что 5 февраля в период с 19:00 до 20:00 средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Азовского моря.