Скрывающей от партнера отсутствие удовольствия от секса девушке дали совет

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет девушке, не признающейся партнеру в отсутствии оргазмов. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

По словам 22-летней девушки, она никогда не испытывала оргазма. «Как только дело доходит до прикосновений к интимным местам, я чувствую себя так же, как если бы кто-то трогал мое колено. Недостающий ингредиент — это удовольствие. Я пробовала мастурбировать, но ничего не помогает», — написала она.

Девушка добавила, что ее партнеры часто чувствовали себя виноватыми в том, что не доставляли ей удовольствия. Сейчас она находится в длительных отношениях с мужчиной, который знает об отсутствии у партнерши оргазмов. «Он великолепен, до смешного добр, щедр в постели. Он знает, что у меня никогда не было оргазма. Чего он не знает, так это того, что я не чувствую вообще никакого удовольствия. Я боюсь, что это испортит наши отношения», — добавила автор письма.

Коннолли отметила, что сексуальные реакции человека очень сложны — они могут быть и психологическими, и анатомическими, и биологическими. По ее мнению, причиной состояния девушки может быть повреждение полового нерва, которое способно повлиять на систему желания, возбуждения или оргазма.

Поскольку вы хотите испытывать удовольствие и поскольку источник вашей неспособности испытывать удовольствие остается для вас загадкой, я рекомендую вам начать исследовать с помощью сексолога все возможные причины по очереди, пока не найдете ответы и способы решения проблемы Памела Стивенсон Коннолли психотерапевт

Ранее Коннолли раскрыла причины, по которым люди ведут себя холодно и отстраненно в постели. По ее словам, такое поведение может объясняться комплексами, типом личности, фобиями или отсутствием близости с партнером.