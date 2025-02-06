«Смахивает на фашистский». Российский подросток пришел на собрание КПРФ в кителе. Из-за костюма его обвинили в нацизме

В КБР пришедшего на собрание в кителе 15-летнего подростка обвинили в нацизме

В городе Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 15-летний подросток пришел на молодежное собрание Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в армейском кителе и был обвинен в нацизме.

Снимок с изображением школьника и других участников мероприятия был опубликован на сайте партии. Один из посетителей ресурса решил, что костюм несовершеннолетнего «смахивает на фашистский». Из-за этого комментария фотографию удалили. Однако позже члены КПРФ разобрались в обстоятельствах и решили наказать пользователя, высказавшегося негативно в адрес юноши.

Коммунисты решили привлечь к процессу следователей и представителей прокуратуры. В следственном управлении уже объявили, что не будут возбуждать уголовное дело.

Школьники на собрании обсуждали ГДР

На молодежном собрании КПРФ подростки обсуждали Германскую Демократическую Республику (ГДР). Мероприятие, на котором школьники говорили об исторических событиях того времени, было с элементами костюмированного представления.

Специально для встречи 15-летний подросток приобрел на одном из маркетплейсов армейский китель.

«У них, по-моему, политучеба, посвященная истории зарубежных компартий. В данном случае это посвящено ГДР. Это же молодежь, им как-то вот визуализация каких-то вещей — это интересно», — рассказал руководитель фракции КПРФ в парламенте КБР Борис Паштов. Он выразил сожаление, что человек, оскорбивший подростка, не понесет наказание.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Ну, знаете, это для него [пришедшего в кителе на собрание подростка] элемент взросления, что мир, наш мир, он может быть вот таким безжалостным и несправедливым. Самое обидное, что дальше будет. Я понимаю, что за это никто не ответит. Вот это еще страшнее», — добавил Паштов.

Ранее 21-летнего россиянина обвинили в реабилитации нацизма из-за видео

Весной 2024 года в Новосибирской области возбудили дело против 21-летнего жителя Бердска за реабилитацию нацизма.

Дело завели по части 4 статьи 354.1 («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По данным Следственного комитета России, в мае 2022 года обвиняемый выложил в социальной сети видео, которое реабилитирует нацизм и выражает неуважение ко дням воинской славы России. Он понимал, что материал доступен другим пользователям.

Отмечается, что преступление выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области.