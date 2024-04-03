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07:12, 3 апреля 2024Силовые структуры

21-летнего россиянина обвинили в реабилитации нацизма из-за выложенного видео

Под Новосибирском возбудили дело против 21-летнего юноши о реабилитации нацизма

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Новосибирской области возбудили дело против 21-летнего жителя Бердска за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

По данным ведомства, в мае 2022 года обвиняемый выложил в социальной сети видео, которое реабилитирует нацизм и выражает неуважение ко дням воинской славы России. Он понимал, что материал доступен другим пользователям.

Отмечается, что преступление выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Ранее в Калужской области подростка заподозрили в реабилитации нацизма в интернете.

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      Екатерина Кашурникова
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