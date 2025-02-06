Солиста группы «Три дня дождя» поместили в рехаб

Продюсер группы «Три дня дождя» заявил, что Глеб Викторов находится в рехабе

Продюсер «Три дня дождя» Сергей Слэм, сообщил, что солист группы Глеб Викторов попал в рехаб. Об этом он сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA.

По словам представителя коллектива, Викторов встретил в реабилитационном центре Новый год, а затем добровольно решил остаться в клинике из-за депрессии.

«Новый год он встречал в трезвости, решил начать новую жизнь, появилась мотивация все поменять. Ему разрешено приезжать на студию в сопровождении консультанта. Он сфокусирован на борьбе, хочет покончить с этим, но ему нужно больше времени», — заявил продюсер.

Ранее стало известно, что продюсер группы «Три дня дождя» заявил о том, что проект будет закрыт на неопределенный срок из-за срыва солиста коллектива Глеба Викторова.