Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:45, 5 июня 2023Культура

Проект «Три дня дождя» временно закрыли из-за проблем солиста группы с алкоголем

Проект «Три дня дождя» закрыли на неопределенный срок из-за проблем солиста с алкоголем

Кадр: Три дня дождя / Youtube

Продюсер музыкальной группы «Три дня дождя» заявил о том, что проект будет закрыт на неопределенный срок из-за срыва солиста коллектива Глеба Викторова на фоне проблем с алкоголем. Об этом он сообщил в Telegram-канале лейбла коллектива IZBA.

Медиаменеджер подчеркнул, что организм музыканта отказывается работать, его преследуют «страшнейшие» панические атаки, а его психика «просто лопнула», из-за чего руководство группы приняло решение отменить все запланированные концерты. Продюсер «Три дня дождя» принес извинения поклонникам коллектива, а также опроверг информацию о том, что Викторов употреблял запрещенные вещества.

По его словам, перед сорванным концертом в Екатеринбурге артист «выпил немного» и был в нормальном состоянии. Медиаменеджер добавил, что им предстоит выяснить причину, по которой солист коллектива не мог стоять на ногах на сцене. Он предположил, что у Викторова могли начаться проблемы с психикой или перестать работать печень.

Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так! Я специально поехал в тур, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем, так как он начал уже говорить и писать неадекватные вещи. Я был рядом и было все норм! Но в ЕКБ здоровье встало! Всем спасибо, кто с нами!

продюсер группы «Три дня дождя»

Ранее медиаменеджер объяснил причины поведения солиста коллектива, который вышел на сцену во время концерта в Екатеринбурге в невменяемом состоянии и сорвал концерт. По его словам, Глеб Викторов ушел в запой во время концертного тура, длившегося с зимы. Причиной чрезмерного употребления алкоголя артистом стали переживания из-за разрыва одиннадцатилетних отношений с возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ
    Ивлев призвал россиян не смеяться над Высоцкой из-за ее кулинарного шоу
    Проект «Три дня дождя» временно закрыли из-за проблем солиста группы с алкоголем
    США совместно с Китаем и Россией примут участие в учениях в индонезийских водах
    Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности
    Мобильные соединения РВСН оснастили «Листвой»
    Стала известна численность населения Украины после года спецоперации
    В России призвали ужесточить контроль качества сидра из-за отравлений
    В Амстердаме произошло несколько взрывов
    Российский ЗРК сбил управляемую американскую авиабомбу JDAM в районе Авдеевки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.