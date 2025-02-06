Суд в Белоруссии рассмотрит дело пособника нацистов

ВС Белоруссии 6 февраля рассмотрит дело пособника нацистов Серафимовича

Верховный суд (ВС) Белоруссии в четверг, 6 февраля, начнет рассмотрение уголовного дела в отношении пособника нацистов Семена Серафимовича. Об этом сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

«Уголовное дело в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, Верховный Суд Республики Беларусь начнет рассматривать по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы дела занимают 30 томов, а в качестве свидетелей проходят 54 человека.

Ранее Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики признал геноцид населения Черкесской и Карачаевской автономных областей Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны со стороны немецко-фашистских захватчиков.