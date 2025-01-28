Верховный суд признал геноцид населения Черкесской и Карачаевской областей СССР

В Карачаево-Черкесии ВС признал геноцид населения региона во время войны

Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики признал геноцид населения Черкесской и Карачаевской автономных областей Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны со стороны немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Признать это запросила прокуратура республики по поручению Генерального прокурора страны Игоря Краснова. Суд установил, что во время оккупации фашисты пытали, истязали и массового уничтожали мирное население и военнопленных. В результате число людей, которые не выжили, превысило 7,5 тысячи, а размер материального ущерба, причиненного оккупантами, составил более 13 миллиардов рублей.

Ранее ФСБ рассекретила новые архивные документы об актах геноцида, совершенных гитлеровской полицией в отношении советского народа при помощи украинских националистов на территориях СССР, оккупированных в период Великой Отечественной войны.