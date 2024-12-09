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10:39, 9 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях немецких полицейских на Украине

ФСБ опубликовала документ о преступлениях немецких полицейских на Украине
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

ФСБ рассекретила новые архивные документы об актах геноцида, совершенных гитлеровской полицией в отношении советского народа при помощи украинских националистов на территориях СССР, оккупированных в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Опубликованы документы о преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка. Он занимался убийствами мирных граждан и совершал массовые казни еврейского населения города Бердичева в ноябре 1941 года. Батальон находился на оккупированной Украине.

Выяснилось, что украинские полицейские конвоировали жертв, оцепляли места казни, совершали расстрелы, укладывали тела в общие могилы и закапывали их.

ФСБ рассекретила документы о преступлениях, совершенные нацистами в 1941-1943 годах в городе Сталино (в настоящее время — Донецк).

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