ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях немецких полицейских на Украине

ФСБ опубликовала документ о преступлениях немецких полицейских на Украине

ФСБ рассекретила новые архивные документы об актах геноцида, совершенных гитлеровской полицией в отношении советского народа при помощи украинских националистов на территориях СССР, оккупированных в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Опубликованы документы о преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка. Он занимался убийствами мирных граждан и совершал массовые казни еврейского населения города Бердичева в ноябре 1941 года. Батальон находился на оккупированной Украине.

Выяснилось, что украинские полицейские конвоировали жертв, оцепляли места казни, совершали расстрелы, укладывали тела в общие могилы и закапывали их.

ФСБ рассекретила документы о преступлениях, совершенные нацистами в 1941-1943 годах в городе Сталино (в настоящее время — Донецк).

