Тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли

Убийства экс-мэра Самары Тархова и его жены пока не доказаны, тела не найдены

Следователи до сих пор не нашли тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, у них нет прямых доказательств того, что было совершено убийство. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По словам источников издания, в квартире у бывшего мэра не обнаружено ни крови, ни каких-либо следов сопротивления и борьбы. В то же время при обыске в квартире внучки Тарховых, 29-летней Екатерины Бельской, правоохранители нашли документы и телефоны, принадлежащие ее дедушке и бабушке.

Именно так Екатерина навела на себя подозрения — она писала сообщения от имени Тархова, якобы он уехал в Москву по семейным обстоятельствам и связь можно держать через внучку. Один из знакомых позвонил ей и поинтересовался его местонахождением — она рассказала, что у бабушки был инсульт и Тархов повез ее в Москву. Это насторожило звонившего, поскольку при таком диагнозе нужна неотложная помощь в ближайшем медучреждении, никто из врачей не стал бы отвозить пациента за тысячу километров.

После этого этот человек еще несколько раз пытался связаться с бывшим мэром, но звонки сбрасывались. Он решил обратиться в полицию.

Ранее выдвигались предположения, что Виктор и Наталья Тарховы были застрелены, либо забиты, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Их внучка в настоящее время задержана, она отказалась давать показания.