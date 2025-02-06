Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:40, 6 февраля 2025Силовые структуры

Тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли

Убийства экс-мэра Самары Тархова и его жены пока не доказаны, тела не найдены
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Следователи до сих пор не нашли тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, у них нет прямых доказательств того, что было совершено убийство. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По словам источников издания, в квартире у бывшего мэра не обнаружено ни крови, ни каких-либо следов сопротивления и борьбы. В то же время при обыске в квартире внучки Тарховых, 29-летней Екатерины Бельской, правоохранители нашли документы и телефоны, принадлежащие ее дедушке и бабушке.

Именно так Екатерина навела на себя подозрения — она писала сообщения от имени Тархова, якобы он уехал в Москву по семейным обстоятельствам и связь можно держать через внучку. Один из знакомых позвонил ей и поинтересовался его местонахождением — она рассказала, что у бабушки был инсульт и Тархов повез ее в Москву. Это насторожило звонившего, поскольку при таком диагнозе нужна неотложная помощь в ближайшем медучреждении, никто из врачей не стал бы отвозить пациента за тысячу километров.

После этого этот человек еще несколько раз пытался связаться с бывшим мэром, но звонки сбрасывались. Он решил обратиться в полицию.

Ранее выдвигались предположения, что Виктор и Наталья Тарховы были застрелены, либо забиты, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Их внучка в настоящее время задержана, она отказалась давать показания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Пес откусил хозяйке нос

      Женщин предупредили о неочевидной причине отсутствия оргазмов

      Невестка Трампа запустит свою программу на Fox News

      Пентагон назвал приоритеты для США

      Трампа и Маска призвали провести аудит деятельности НАТО

      Названа возможная причина убийства экс-мэра Самары

      Тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли

      Россиян предостерегли от использования двух видов воды для утюгов и отпаривателей

      Названы причины непопулярности Windows 11

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше