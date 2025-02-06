Reuters: Трамп введет санкции против МУС за расследования в отношении Израиля

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 февраля, подпишет указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) за расследования в отношении Израиля и других союзников Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Указ устанавливает финансовые и визовые санкции в отношении лиц и членов их семей, которые оказывают помощь в расследованиях МУС в отношении граждан США или союзников США», — передает агентство.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Американские законодатели осудили выдачу судом ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.