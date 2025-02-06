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05:30, 6 февраля 2025Путешествия

Туристка бюджетно отдохнула на российском курорте богачей и раскрыла траты на поездку

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ewa Studio / Shutterstock / Fotodom

Россиянка бюджетно отдохнула в Сочи и раскрыла траты на поездку. Своими впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что давно хотела поехать в Сочи, считающийся главным отечественным курортом богачей. «Никак не могла взять отпуск, — пояснила она. — Но когда подруга предложила очень заманчивую поездку своим ходом, не смогла устоять».

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Девушка сообщила, что сняла номер в четырехзвездочном отеле City Park Hotel Sochi с идеальным расположением. «Самый центр, пять минут ходьбы до моря, рядом еще и набережная, — добавила она. — Завтраки включены в стоимость, номера удобные, <…> оформление отеля стильное и современное, стоимость проживания за семь дней — 34 тысячи рублей».

Туристки также отправились на Красную Поляну, где посетили кафе с видом на горы. «Тут интересный интерьер, а еда просто изумительна, — подчеркнула она. — <…> Вареники с грибами и сливочным соусом обошлись в 530 рублей».

Ранее россиянка описала отдых в отеле на одном из горнолыжных курортов Сочи фразой «постигло разочарование». По словам туристки, зона спа в гостинице оставила после себя неоднозначные впечатления.

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