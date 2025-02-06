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18:18, 6 февраля 2025Экономика

Тысячи человек остались без света в Крыму

В Крыму 18,3 тысячи человек остались без света из-за непогоды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Крыму 18,3 тысячи человек остались без света из-за сильного ветра и непогоды. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.

По данным на 16:00, обесточенными оказались жители Симферополя, Керчи, Феодосии, а также некоторых населенных пунктов в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах, уточнил замглавы ведомства. Это результат отключения 139 трансформаторных подстанций.

В «Крымэнерго» заявили, что принимают дополнительные меры для обеспечения надежной работы энергетических объектов. На предприятии увеличили число аварийно-восстановительных бригад и подготовили резервные источники энергоснабжения.

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду затрудняет восстановление подачи электричества, отметили специалисты. В первую очередь тепло и свет планируют вернуть социально значимым объектам.

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