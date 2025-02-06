Украинский волонтер рассказал о деморализующем воздействии «Орешника»

Волонтер ВСУ Чмут рассказал о деморализующем воздействии ракеты «Орешник»

Волонтер Вооруженных сил Украины Тарас Чмут рассказал о том, что повторное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» окажет деморализующее воздействие на украинское общество. Его слова приводит издание «Военное дело».

Эксперт отметил, что у российских военных сейчас нет такого количества ракет, чтобы наносить регулярные удары, однако встает вопрос, насколько быстро будет налажено серийное производство этого типа вооружений.

«Представляете, если будет по три-пять прилетов в месяц, с которыми мы ничего не сможем сделать. Даже один прилет в месяц — это очень деморализует население, подрывает веру», — заявил Чмут.

По его словам, «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести Украине тотальные разрушения, однако главной особенностью является именно то, что военные ничего не могут противопоставить этой ракете.

Ранее командир британского Королевского флота в отставке Стив Джерми заявил, что у Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой «Орешник».