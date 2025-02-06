Уставшие от туристов европейцы оставили им послание на снегу горнолыжного курорта

Daily Mail: Жители Италии написали на снегу горнолыжного курорта «слишком много»

Жители Италии, уставшие от толп туристов, оставили им послание на снегу горнолыжного курорта Альпе-ди-Сьюзи. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, недовольные итальянцы написали красной краской прямо под подъемником фразу «слишком много». Таким образом они выразили протест против чрезмерного наплыва туристов на склоны в зимнем сезоне.

Это не первый случай, когда европейцы пытаются избавиться от отдыхающих. Ранее на испанском острове Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами. Уточнялось, что на граффити пожаловался один из местных жителей.