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18:46, 6 февраля 2025Путешествия

Уставшие от туристов европейцы оставили им послание на снегу горнолыжного курорта

Daily Mail: Жители Италии написали на снегу горнолыжного курорта «слишком много»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Жители Италии, уставшие от толп туристов, оставили им послание на снегу горнолыжного курорта Альпе-ди-Сьюзи. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, недовольные итальянцы написали красной краской прямо под подъемником фразу «слишком много». Таким образом они выразили протест против чрезмерного наплыва туристов на склоны в зимнем сезоне.

Это не первый случай, когда европейцы пытаются избавиться от отдыхающих. Ранее на испанском острове Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами. Уточнялось, что на граффити пожаловался один из местных жителей.

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