Еще на одном популярном курорте Европы призвали расправиться с туристами

LBC: На Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами

На испанском острове Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами. О еще одном популярном курорте Европы, где возненавидели отдыхающих, сообщает LBC.

Уточняется, что на граффити пожаловался один из местных жителей: он тоже выступает против массового туризма, но не поддерживает призывы к насилию. «Это пугает», — объяснил мужчина.

Ранее аналогичные надписи появились на улицах Майорки. «Народная партия» Испании осудила акт вандализма и призвала мэрию города очистить стены от надписей.

Жители Канарских островов не первый год пытаются спасти свою родину от наплыва туристов. Они жалуются на дорогую аренду жилья и ущерб, который иностранцы наносят природе испанских курортов. Протестующие выступают против строительства новых туристических мест и гостиниц.