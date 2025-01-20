Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:56, 20 января 2025Путешествия

Еще на одном популярном курорте Европы призвали расправиться с туристами

LBC: На Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

На испанском острове Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами. О еще одном популярном курорте Европы, где возненавидели отдыхающих, сообщает LBC.

Уточняется, что на граффити пожаловался один из местных жителей: он тоже выступает против массового туризма, но не поддерживает призывы к насилию. «Это пугает», — объяснил мужчина.

Ранее аналогичные надписи появились на улицах Майорки. «Народная партия» Испании осудила акт вандализма и призвала мэрию города очистить стены от надписей.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

Жители Канарских островов не первый год пытаются спасти свою родину от наплыва туристов. Они жалуются на дорогую аренду жилья и ущерб, который иностранцы наносят природе испанских курортов. Протестующие выступают против строительства новых туристических мест и гостиниц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все должны с этим согласиться». Советник Трампа объявил о готовности Зеленского к мирным переговорам с Россией

      В США заявили о планах Трампа признать существование только двух полов

      Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

      Подозреваемый в расправе над найденной в запорожце Куценко женщиной попросился на СВО

      Российский чиновник устроил секретный корпоратив почти за миллион рублей и поплатился

      Еще на одном популярном курорте Европы призвали расправиться с туристами

      Трамп и Байден отправились на инаугурацию на лимузине

      В МВД России подсчитали число совершенных с использованием IT-технологий преступлений

      В российском регионе суд арестовал подозреваемого в совращении несовершеннолетней

      Москвичка потеряла двух мужей в один день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше