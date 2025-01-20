Еще на одном популярном курорте Европы призвали расправиться с туристами

На испанском острове Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами. О еще одном популярном курорте Европы, где возненавидели отдыхающих, сообщает LBC.
Уточняется, что на граффити пожаловался один из местных жителей: он тоже выступает против массового туризма, но не поддерживает призывы к насилию. «Это пугает», — объяснил мужчина.
Ранее аналогичные надписи появились на улицах Майорки. «Народная партия» Испании осудила акт вандализма и призвала мэрию города очистить стены от надписей.
Жители Канарских островов не первый год пытаются спасти свою родину от наплыва туристов. Они жалуются на дорогую аренду жилья и ущерб, который иностранцы наносят природе испанских курортов. Протестующие выступают против строительства новых туристических мест и гостиниц.