Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:51, 31 июля 2024Путешествия

На популярном курорте Европы появились граффити с призывом расправиться с туристами

Daily Mail: на Майорке появились граффити с призывом расправиться с туристами

Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Globallookpress.com

На улицах Майорки, Испания, появились граффити с призывом расправиться с туристами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет о городе Манакор на популярном курорте Европы. «Народная партия» страны осудила акт вандализма и призвала мэрию города очистить стены от надписей. Ее представитель Мария Антония Сансо заявила, что граффити не отражает общее настроение жителей региона.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов из-за недовольства протестами против туризма и визовыми ограничениями. Отдыхающих обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

      В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

      Спасателям пришлось выносить 200-килограммового россиянина из квартиры к медикам

      Названы способы вычислить и оштрафовать нарушающих ПДД на электросамокатах россиян

      Раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации

      Домохозяек призвали натирать мебель одним видом отходов

      Стало известно о формировании резервов ВСУ в Харьковской области

      Индонезия поддержала запуск прямых рейсов из России на Бали

      Раскрыт вред пропуска завтрака для детей

      В Минобразования Украины украинских студентов за границей сравнили с бездомными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше