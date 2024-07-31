На популярном курорте Европы появились граффити с призывом расправиться с туристами

Daily Mail: на Майорке появились граффити с призывом расправиться с туристами

На улицах Майорки, Испания, появились граффити с призывом расправиться с туристами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет о городе Манакор на популярном курорте Европы. «Народная партия» страны осудила акт вандализма и призвала мэрию города очистить стены от надписей. Ее представитель Мария Антония Сансо заявила, что граффити не отражает общее настроение жителей региона.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов из-за недовольства протестами против туризма и визовыми ограничениями. Отдыхающих обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.