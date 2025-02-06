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04:31, 6 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предостерегли от использования двух видов воды для утюгов и отпаривателей

Профессор МИРЭА Юрасов: Кипяченая вода может привести к поломке утюга
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Не каждая вода годится для использования в утюге или парогенераторе, сообщил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В беседе с «Лентой.ру» он предостерег россиян от использования двух видов жидкостей.

Из-за использования водопроводной воды образуется налет, который ухудшает работу прибора и может вывести его из строя, предупредил эксперт. Дело в том, что нередко она содержит различные добавки, способные формировать осадок, например, соли кальция и магния, объяснил он.

Использование кипяченой воды при уходе за одеждой тоже может привести к поломке утюга или отпаривателя, рассказал Юрасов. Профессор пояснил, что кипячение уничтожает значительную часть бактерий и микроорганизмов, но при этом не устраняет минеральные вещества, вызывающие появление налета. Более того, после нагревания уровень концентрации солей в воде может возрастать, что только усиливает риск образования отложений.

«Поэтому лучше применять либо очищенную, либо дистиллированную воду. Очищенная вода проходит сквозь особые фильтры, убирающие большую часть вредных компонентов и минеральных соединений, а дистиллированную воду получают методом выпаривания с последующим охлаждением пара, благодаря чему устраняются все нежелательные элементы», — поделился эксперт.

Эти два типа жидкостей значительно снижают вероятность появления накипи и увеличивают продолжительность эксплуатации оборудования

Алексей Юрасовпрофессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА

Ранее Юрасов рекомендовал выбирать увлажнители воздуха от проверенных производителей, потому что использование низкокачественных моделей может увеличить вероятность поломок и аварийных ситуаций.

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