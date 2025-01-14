Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:00, 14 января 2025Россия

Россиян предупредили об опасности некачественных увлажнителей

Эксперт Юрасов предупредил об аварийности низкокачественных увлажнителей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Необходимо выбирать увлажнители воздуха от проверенных производителей, потому что использование низкокачественных моделей может увеличить вероятность поломок и аварийных ситуаций, рекомендовал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Об опасности бытового прибора эксперт рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что увлажнители воздуха играют важную роль в создании комфортной атмосферы в доме, особенно в зимний период. Однако, как и любые электрические приборы, они требуют соблюдения определенных мер предосторожности.

«Мощность большинства бытовых увлажнителей составляет примерно 20–50 Вт, что значительно ниже, чем у других домашних устройств, например, чайников или обогревателей, поэтому нагрузка на сеть незначительна, и вероятность короткого замыкания или нарушений в работе других приборов крайне мала. Однако даже при правильной эксплуатации всегда полезно контролировать состояние устройства и периодически проверять его работоспособность», — рассказал Юрасов.

По словам эксперта, современные увлажнители часто оснащены системами защиты, предотвращающими перегрев и утечки воды. Это существенно снижает риск коротких замыканий. Тем не менее необходимо учитывать несколько факторов перед тем, как оставить такой прибор работающим на долгое время, например, на ночь.

Лучше выбирать приборы от проверенных производителей, соответствующие высоким стандартам безопасности. Использование низкокачественных моделей может увеличить вероятность поломок и аварийных ситуаций

Алексей Юрасовпрофессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

«Поддерживать исправную работоспособность увлажнителя помогает его регулярная чистка. Минеральные отложения, накапливающиеся внутри прибора, могут негативно сказываться на его функционировании и повышать риск перегрева. Также важно правильно установить увлажнитель. Он должен находиться на ровной поверхности, подальше от источников тепла и других электроприборов. Это предотвратит случайные повреждения и возможные проблемы с электропроводкой», — сообщил Юрасов.

Также специалист отметил, что некоторые современные модели увлажнителей оснащены автоматическими функциями, такими как таймеры и датчики влажности, которые позволяют устройству самостоятельно отключаться при достижении нужного уровня увлажнения или через определенное время, что дополнительно минимизирует риски.

Ранее Юрасов рассказал, что использование ароматических масел в увлажнителях воздуха может быть опасным для здоровья человека. Он объяснил, что в таком случае повышается риск подхватить ряд заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

      Россиян предупредили об опасности некачественных увлажнителей

      Популярная певица показала фигуру в бикини

      В Раде допустили снижение возраста мобилизации ниже порога 18 лет

      Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

      Экс-дипломат назвал высказывания Трампа о Гренландии запугиванием других стран

      Мирошник заявил о мародерстве ВСУ

      Адвокаты обжаловали пожизненные сроки для командира РДК Капустина и актера Канахина

      Рассекречены документы проекта ЦРУ по управлению сознанием

      Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из «Азова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше