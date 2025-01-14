Россиян предупредили об опасности некачественных увлажнителей

Эксперт Юрасов предупредил об аварийности низкокачественных увлажнителей

Необходимо выбирать увлажнители воздуха от проверенных производителей, потому что использование низкокачественных моделей может увеличить вероятность поломок и аварийных ситуаций, рекомендовал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Об опасности бытового прибора эксперт рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что увлажнители воздуха играют важную роль в создании комфортной атмосферы в доме, особенно в зимний период. Однако, как и любые электрические приборы, они требуют соблюдения определенных мер предосторожности.

«Мощность большинства бытовых увлажнителей составляет примерно 20–50 Вт, что значительно ниже, чем у других домашних устройств, например, чайников или обогревателей, поэтому нагрузка на сеть незначительна, и вероятность короткого замыкания или нарушений в работе других приборов крайне мала. Однако даже при правильной эксплуатации всегда полезно контролировать состояние устройства и периодически проверять его работоспособность», — рассказал Юрасов.

По словам эксперта, современные увлажнители часто оснащены системами защиты, предотвращающими перегрев и утечки воды. Это существенно снижает риск коротких замыканий. Тем не менее необходимо учитывать несколько факторов перед тем, как оставить такой прибор работающим на долгое время, например, на ночь.

Лучше выбирать приборы от проверенных производителей, соответствующие высоким стандартам безопасности. Использование низкокачественных моделей может увеличить вероятность поломок и аварийных ситуаций Алексей Юрасов профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

«Поддерживать исправную работоспособность увлажнителя помогает его регулярная чистка. Минеральные отложения, накапливающиеся внутри прибора, могут негативно сказываться на его функционировании и повышать риск перегрева. Также важно правильно установить увлажнитель. Он должен находиться на ровной поверхности, подальше от источников тепла и других электроприборов. Это предотвратит случайные повреждения и возможные проблемы с электропроводкой», — сообщил Юрасов.

Также специалист отметил, что некоторые современные модели увлажнителей оснащены автоматическими функциями, такими как таймеры и датчики влажности, которые позволяют устройству самостоятельно отключаться при достижении нужного уровня увлажнения или через определенное время, что дополнительно минимизирует риски.

Ранее Юрасов рассказал, что использование ароматических масел в увлажнителях воздуха может быть опасным для здоровья человека. Он объяснил, что в таком случае повышается риск подхватить ряд заболеваний.