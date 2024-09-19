Россиян предостерегли от опасного способа использовать увлажнители

Юрасов: использование ароматических масел в увлажнителях может быть опасным

Использование ароматических масел в увлажнителях воздуха может быть опасным для здоровья человека, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Он объяснил «Ленте.ру», что в таком случае повышается риск подхватить ряд заболеваний.

«В сезон отопления воздух становится более сухим, поэтому многие люди используют увлажнители воздуха, например, ультразвуковые, которые практически бесшумны, потребляют мало энергии и позволяют сделать воздух в помещении более комфортным. Некоторые добавляют в воду масла, чтобы сделать воздух не только более увлажненным, но и ароматизированным. Однако стоит учитывать, что если это не предусмотрено инструкцией, то может привести не только к поломке прибора, но и к опасным последствиям для здоровья человека», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что принцип работы таких увлажнителей основан на создании микроскопических капель воды при помощи ультразвуковых колебаний и дальнейшем их распылении. При попадании масла в увлажнитель оно распыляется вместе с водой, образуя в воздухе аэрозоль, рассказал Юрасова. При этом он напомнил, что если аэрозоль ингаляционная, то она оказывает благоприятный эффект на организм, а если нет — то может повредить слизистую оболочку.

Благодаря своему микроскопическому размеру аэрозольные частицы легко проникают в дыхательные пути и легкие, достигая альвеол — мельчайших структур легких. Покрывая альвеолы, масляные частицы неингаляционной аэрозоли препятствуют нормальному газообмену, что затрудняет поступление кислорода в кровь и выведение углекислого газа из организма. В тяжелых случаях нарушение газообмена и воспаление легких могут привести к острой респираторной недостаточности, когда организм не в состоянии обеспечить достаточное количество кислорода для поддержания жизненно-важных функций, и к летальному исходу Алексей Юрасов профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

Эксперт также подчеркнул, что следует учитывать, что в резервуаре увлажнителя скапливаются бактерии и микробы: при распылении и попадании в организм они, по словам Юрасова, могут стать причиной развития различных заболеваний. «Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием увлажнителей, необходимо использовать дистиллированную или деминерализованную воду и регулярно чистить увлажнитель. И не использовать ароматические масла, которые не являются ингаляционными», — заключил специалист.

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