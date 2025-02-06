В Аргентине запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

Власти Аргентины запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

Власти Аргентины запретили операции по смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и соответствующей адаптации тела для детей и подростков. Об этом сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни, его слова приводит РИА Новости.

«Правительство решило изменить закон о гендерной идентичности и запретить терапию и операции по адаптации тела у несовершеннолетних. Сегодня закон позволяет людям пройти терапию и хирургические вмешательства, чтобы адаптировать свое тело к полу, с которым себя идентифицирует человек», — сказал Адорни.

Он отметил, что действующий закон позволяет делать операции не только взрослым, но и несовершеннолетним. При этом детям и подросткам для хирургического вмешательства требуется согласие родителей, которое можно оспорить в суде в случае отказа законных представителей.

Ранее бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал хирургические операции по смене пола у несовершеннолетних, ссылаясь на выводы отчета по гендерной идентификации для детей и молодежи Cass Review. По его словам, результаты анализа свидетельствуют о катастрофических последствиях для детей.