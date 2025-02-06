В Британии разозлились из-за дерзкого ультиматума Зеленского по газу

Аналитик Меркурис: шантажируя Россию газом, Зеленский теряет связь с реальностью

Шантажируя Россию транзитом газа, президент Украины Владимир Зеленский все больше погружается в мир фантазий. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По мнению аналитика, решение украинского лидера по транспортировке топлива вызвано его одержимостью вновь заполучить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных.

«Это вызывает вопросы о компетенции очень вежливого человека, который принимает эти очень странные решения», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что газохранилища Европейского союза (ЕС) заполнены на 54,65 процента, это минимальные с 2022 года значения.