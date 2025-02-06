Шантажируя Россию транзитом газа, президент Украины Владимир Зеленский все больше погружается в мир фантазий. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
По мнению аналитика, решение украинского лидера по транспортировке топлива вызвано его одержимостью вновь заполучить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных.
«Это вызывает вопросы о компетенции очень вежливого человека, который принимает эти очень странные решения», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что газохранилища Европейского союза (ЕС) заполнены на 54,65 процента, это минимальные с 2022 года значения.