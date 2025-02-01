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09:47, 1 февраля 2025Мир

Газохранилища Евросоюза оказались заполнены на минимальных с 2022 года значениях

РИА: 3 страны ЕС впервые не достигли цели по заполненности газохранилищ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Газохранилища Европейского союза (ЕС) заполнены на 54,65 процента, это минимальные с 2022 года значения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои расчеты по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.

По данным агентства, в январе ЕС отбирал газ из хранилищ максимальными за четыре года темпами. Заполненность хранилищ сократилась с начала января на 17,5 процента. Это наибольшее значение с января 2021 года (21,5 процентного пункта).

Нынешний уровень может обеспечить задачу ЕС по минимальному среднему показателю заполненности газохранилищ в 50%, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы «не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в союзе».

Три страны не смогли выполнить установленные для них цели. В Нидерландах, Франции и Хорватии газохранилища заполнены ниже необходимого показателя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение.

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