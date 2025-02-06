В Киеве произошел взрыв

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Взрыв прогремел в столице Украины на фоне воздушной тревоги. Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации республики, она была объявлена в 11:32 6 февраля. Сирены работали в течение получаса.
Подробности произошедшего не приводятся. Информация о повреждении объектов инфраструктуры и пострадавших отсутствует.
5 февраля стало известно о взрывах в Одесской области. Они прозвучали в районе портового города Южный.