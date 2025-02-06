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12:10, 6 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве произошел взрыв

«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги раздался взрыв
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел в столице Украины на фоне воздушной тревоги. Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации республики, она была объявлена в 11:32 6 февраля. Сирены работали в течение получаса.

Подробности произошедшего не приводятся. Информация о повреждении объектов инфраструктуры и пострадавших отсутствует.

5 февраля стало известно о взрывах в Одесской области. Они прозвучали в районе портового города Южный.

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