В Киеве произошел взрыв

«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел в столице Украины на фоне воздушной тревоги. Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации республики, она была объявлена в 11:32 6 февраля. Сирены работали в течение получаса.

Подробности произошедшего не приводятся. Информация о повреждении объектов инфраструктуры и пострадавших отсутствует.

5 февраля стало известно о взрывах в Одесской области. Они прозвучали в районе портового города Южный.